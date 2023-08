Apagão no Acre e mais 11 estados atrasa abertura de lojas e causa prejuízos a comerciantes na fronteira

Por wesley cardoso

Dezenas de lojas não puderam abrir suas portas na manhã desta terça-feira, 15, devido à falta de energia que atingiu todo Acre e mais 11 estados, o motivo e que a maioria das lojas usam sistemas para receber pagamentos e dependem da energia e de internet para fazer suas vendas, com isso gerou diversos prejuízos principalmente para quem trabalha nos ramos de frios, lanchonetes dentre outros.

A Energisa, empresa de distribuição de energia no Acre, emitiu uma nota com atualizações sobre o apagão que atingiu o Acre e mais 11 estados.

Segundo a nota, houve um evento externo no Sistema Interligado Nacional, que afetou o suprimento de energia em várias localidades. “Como proteção, por determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), foi necessário interromper o fornecimento de energia elétrica”, diz.

Em alguns bairros de Rio Branco, moradores afirmam que o fornecimento de energia elétrica está retornando.

Confira a nota na íntegra:

NOTA

A Energisa esclarece que houve um evento externo no Sistema Interligado Nacional, que afetou o suprimento de energia em várias localidades do país. Como proteção, por determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), foi necessário interromper o fornecimento de energia elétrica. O reestabelecimento do serviço nacionalmente está sendo feito à medida que o ONS libera.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp