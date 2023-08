Polícia Civil de Epitaciolandia recupera gado furtado e identifica autores do crime

Por Alexandre Lima

Policiais civis da Delegacia de Epitaciolandia recuperaram, nesta terça-feira 22, animais bovinos subtraídos na zona rural do município e identificaram os autores do crime.

Os trabalhos foram coordenados pelo Delegado Eustáquio Nomerg, Titular da Delegacia de Epitaciolandia.

Após dois dias de investigação, a Polícia Civil encontrou e devolveu ao dono 09 bois que haviam sido furtados no ramal do Gesimiel, zona rural de Epitaciolandia.

Conforme a polícia, o crime ocorreu no último dia 18, na ocasião três suspeitos entraram na propriedade da vítima e, utilizando-se de um caminhão boiadeiro, levaram os semoventes.

Ao menos quatro pessoas estão ligadas diretamente com o crime. Dois foram identificados, um reside na fazenda onde houve o furto, o outro seria o suposto comprador e responsável pelo transporte dos animais.

“Na manhã de ontem (21) tomamos conhecimento do crime através do registro do boletim de ocorrência pela vítima. Imediatamente uma equipe de policiais foi destacada para iniciar as investigações, tendo logrado exito em identificar a pessoa responsável pelo transporte dos animais subtraídos e a propriedade no qual o gado estava, localizada na BR-317, no km 26, no município de Brasiléia, pertencente a um produtor rural”.

O delegado Eustáquio Nomerg responsável pelas investigações disse que não houve prisão em flagrante, mas se houver necessidade pode ser pedida a preventiva dos envolvidos.

“O gado foi devidamente apreendido e, na sequência, restituido ao legitimo proprietário. Agora seguimos com as investigações para encaminhar o procedimento ao judiciário, para que os infratores respondam pelo crime”, acrescentou.

