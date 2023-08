Quem paga o prejuízo? Fronteira volta a ser alvo de ladrões de fios que pode afetar comunicação

Por Alexandre Lima

A região de fronteira volta a ser alvo de ladrões de fios. O problema é recorrente e poderá afetar principalmente, a parte da comunicação de telefonia fixa e internet.

Nesta terça-feira, dia 15, o estrago foi registrado na avenida Manoel Marinho Montes, principal via comercial da cidade de Brasiléia. Por vários metros, os ladrões não se importam mais com sistemas de seguranças que estão sendo analisados pelas autoridades policiais.

Em conversa com agentes da Lei, dizem que já sabem que são, mas, as brechas no Código Penal estão beneficiando os mesmos, que as vezes não ficam 24 horas até serem levados para a audiência de custódia.

Fios roubados estão sendo usados como moeda de troca no lado boliviano – Foto: Jhonys David

Nesse caso, o roubo dos fios serve para ser trocado por cocaína, maconha, entre outras drogas no lado boliviano. “Estamos ficando refém desses indivíduos. Os prejuízos estão sendo constantes, os serviços prejudicados e boa parte dos clientes não querem saber o motivo da interrupção, uma vez que a internet já faz parte do nosso cotidiano”, destacou um representante de uma empresa de internet na fronteira.

Esse prejuízo não é apenas para empresas de comunicação. O Município de Brasiléia foi alvo recentemente, quando pretendia entregar aos munícipes, a reforma do Parque Centenário, mas teve sua fiação roubada, ficando o local às escuras.

O acesso ao lado boliviano após as pontes, onde existe vários pontos de venda de droga, é um outro problema para as autoridades. “Se for liberado esse porte de droga no Brasil, nossa fronteira ficará insuportável. Já temos muitos dependentes químicos que estão praticando esses delitos quase que diariamente, imagina a situação?”, destacou um policial que pediu para não ser identificado.

