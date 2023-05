Polícia Civil de Xapuri prende mulher que trazia cocaína para ser revendida no município

Na tarde do último domingo, dia 28 de maio de 2023, a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, em que é Titular o Delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação coordenada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, prendeu em flagrante I.F. da C., 22 anos de idade, residente no centro de Xapuri.

As investigações apontam que a jovem ia com frequência ao município vizinho de Epitaciolândia buscar droga para ser revendida em Xapuri.

Após os procedimentos no local da prisão em flagrante I.F. da C. pelo crime de tráfico de drogas a mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri e em seguida levada para o presídio Francisco Oliveira Conde, em Rio Branco.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp