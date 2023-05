Prefeitura de Epitaciolândia inaugura centro de referência no atendimento de autistas

Ontem foi um dia muito especial e emocionante em Epitaciolândia. Foi a entrega da Sede Provisória do Centro de Atendimento Anjo Azul voltado a atender crianças com Espectro Autista, além de outras especialidades, com espaço lindo, adequado, amplo e apropriado . O centro que foi inaugurado oficialmente ontem, atende crianças de outros municípios da região.

A causa autista foi uma forte bandeira do meu mandato como deputada federal. Aqui nesse “espaço Anjo Azul” tem o nosso coração e o nosso olhar carinhoso com os autistas e seus familiares. Destinamos recursos para aquisição das mobílias e ainda R$ 700 mil para a construção da Sede Própria do Centro Anjo Azul no município de Epitaciolândia. O projeto já está pronto e a obra será iniciada em breve. Entregamos ainda 3 caminhonetes que ajudarão nos trabalhos do município.

Foi uma cerimônia muito emocionante, que envolveu as pessoas que têm amor, compromisso e que realmente se preocupam com a assistência digna e tratamento dos nossos autistas.

Quero aqui destacar o compromisso do prefeito de Epitaciolândia Serio Lopes e da Primeira dama Aline, que com muita sensibilidade e humanidade, sabendo do sofrimento dos famíliares e da grande necessidade de cuidar das nossas crianças e adolecentes, abraçaram a causa autista e reuniram um grupo de pessoas com o mesmo proprósito, em torno desse projeto lindo que é exemplo para os outros municípios e estado.

Parabéns ao Prefeito Sergio Lopes e a Primeira dama Aline , Dra. Joelma Ribeiro juíza da comarca de Epitaciolândia e apoiadora da causa, meu irmão Wherles Rocha autor do primeiro projeto de lei estadual em beneficio dos autistas e da primeira emenda parlamentar para a criação do centro estadual , a representante das mães dos autistas em Epitaciolândia Tayla, o competente secretário de saúde Sergio Mesquita, Fabiana fonoaudióloga , a psicóloga Danuza e todos os profissionais que com muito amor atendem as crianças e adolescentes da região.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp