Polícia Civil do Acre apresenta novo RG aos gestores da OCA de Brasileia

O Instituto de Identificação da Polícia Civil do Acre (PC/AC) apresentou nesta terça-feira, 13, a nova Carteira Nacional de Identificação aos funcionários da Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Brasileia, no interior do estado. Na oportunidade, foi ministrada uma palestra para os funcionários da autarquia.

Os funcionários da OCA, responsáveis pelo atendimento ao público, foram instruídos sobre os procedimentos corretos para verificar a autenticidade do documento. Foto: cedida.

A Carteira de Identificação Nacional (CIN), que substitui o Registro Geral (RG), visa modernizar e aprimorar a identificação do cidadão, proporcionando uma documentação mais segura e tecnologicamente avançada.

Durante a reunião foram destacadas as mudanças e benefícios do novo RG, como tecnologias avançadas de segurança e inclusão de dados biométricos. O documento proporcionará uma identificação mais precisa e confiável.

O diretor do Instituto de Identificação da PC/AC, Júnior César da Silva, explicou que o novo RG representa uma mudança significativa na identificação civil, e os funcionários da OCA estão preparados para implementar essa inovação, proporcionando um atendimento eficiente e seguro aos cidadãos.

“A nova carteira traz avanços significativos em relação à versão anterior. Uma das principais inovações é a introdução de um chip de identificação, que armazena os dados biométricos do cidadão, como impressões digitais e fotografia, de forma criptografada. Isso torna a carteira mais segura e difícil de ser falsificada”, explicou Júnior César.

Além disso, a nova carteira conta com um design mais moderno e funcional. Ela possui elementos de segurança visíveis e invisíveis, como marca d’água, holografias e tintas especiais, que dificultam a reprodução ilícita do documento. Também foram adotadas medidas para evitar a clonagem e adulteração da carteira.

Os funcionários da OCA, responsáveis pelo atendimento ao público, foram instruídos sobre os procedimentos corretos para verificar a autenticidade do documento. A expectativa é de que a nova carteira seja gradualmente disponibilizada para todos os cidadãos do Alto Acre, que compreende as cidades de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

Com a introdução da nova Carteira Nacional de Identificação, a Polícia Civil e o Instituto de Identificação reafirmam seu compromisso em promover a segurança e a proteção dos direitos dos cidadãos brasileiros, utilizando tecnologia de ponta no combate à fraude e à criminalidade relacionada à identidade.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp