Polícia Militar poderá parar por falta de energia na fronteira do Acre

Por Alexandre Lima

O quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar, que comanda a regional do Alto Acre, localizado na cidade de Brasiléia, distante cerca de 250 quilômetros da capital, Rio Branco, poderá fechar e deixar de prestar atendimento aos cidadãos, que pagam seus impostos.

O motivo para que isso não ocorra, o comando na Capital precisa resolver um problema que se estende há cerca de 10 dias, fazendo com que quase todo o sistema fique inoperante, sem falar do bem estar de todos na Companhia.

O jornal oaltoacre.com esteve no quartel e comprovou in-loco, que os policiais do administrativo estão utilizando apenas uma fase da rede elétrica, para ligar alguns dos equipamentos, o comandante havia saído pouco tempo antes.

A central está com seus equipamentos no hall de entrada, devido o ar-condicionado não estar funcionando na sala reservada.

Alguns equipamentos estão sendo usados no seu limite afetando outras áreas.

As chamadas estão sendo realizadas de equipamentos inadequados, o que dificulta as informações para atender as ocorrências nas duas cidades da região de fronteira.

A falta de energia na 5º BPM pode dificultar as operações de combate à criminalidade e facilitar as ações dos bandidos na região.

Após alguns contatos, foi possível falar com alguém da Assessoria de Comunicação, que por sua vez, repassou aos superiores. Foi enviado uma nota falando sobre o assunto. Veja abaixo.

“A Polícia Militar tomou ciência do fato, uma equipe técnica esteve no local identificando o problema. As providências para a manutenção foram enviadas para o setor responsável que irá acionar uma equipe para execução do serviço.”

