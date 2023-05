Em Assis Brasil, Comunidade Palestina é beneficiada com trilhadeira

FONTE: oaltoacre.com

Neste domingo dia 28, o prefeito em exercício Reginaldo Martins acompanhado do secretário de agricultura Waldemir Costa e do vereador Wermison Tamburini, estiveram no Ramal Erece, comunidade Palestina localizado na Reserva Extrativista Chico Mendes para entrega de uma trilhadeira.

A Trilhadeira vai atender mais de 80 famílias da localidade e de outras comunidades vizinhas, ajudando de forma mais rápida na colheita do feijão, milho e demais grãos produzidos pelos produtores da agricultura familiar.

Dona Gilda Barbosa falou do benefício para a comunidade. “Para nós é uma alegria reunir a comunidade para receber esse benefício, vários produtores já investiram esse ano no plantio do feijão e o maquinário só vem para melhorar a produção dos produtores. Além da nossa comunidade outras próximas também serão beneficiadas, só temos que agradecer a prefeitura”, destacou.

O equipamento foi adquirido pela prefeitura de Assis Brasil por meio de emenda parlamentar do ex deputado Alan Rick, hoje Senador da República.

Para o prefeito em exercício esse equipamento será de muita importância para a comunidade. “Estamos realizando a entrega de uma trilhadeira na comunidade para que possa melhorar a produção gerando uma nova fonte de renda para as famílias”, finalizou Reginaldo Martins.

O atuante vereador Wermison Tamburini enfatizou o dia de conquista para a comunidade. “Destaco o empenho da prefeitura de Assis Brasil e o poder legislativo que vem trabalhando juntos e em prol do povo. Quem ganha com os benefícios é o povo, que a comunidade possa fazer bom uso dos equipamentos”, disse ele.

