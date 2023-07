Prefeita Fernanda Hassem homenageia instituições, empresas e voluntários que ajudaram Brasiléia na alagação

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem homenageou na noite de quinta-feira, 29, em um ato solene, no auditório da escola KJK, instituições, empresas e personalidades que atuaram e contribuíram durante a maior alagação que atingiu o estado Acre e o município de Brasiléia, ocorrida de 24 a 29 março deste ano.

Foram homenageadas instituições civis e militares, governo do estado, poder judiciário, defesa civil, poder legislativo, barqueiros e voluntários.

A prefeita Fernanda Hassem destacou que a homenagem é uma forma de agradecimento pela brilhante e relevante colaboração e atuação de todos os colaboradores que ajudaram Brasiléia no momento da enchente.

A dona de casa Andréia Freitas agradeceu a ajuda humanitária no decorrer da alagação. “Muito obrigada Prefeita Fernanda Hassem, por todas as ajudas que recebemos, a senhora e a sua equipe abraçou todos com amor e carinho, nossas famílias , não faltaram alimentos, cobertores e colchões”, agradeceu

A deputada Federal Antonia Lúcia, prestigiou o evento e foi homenageada pela sua atuação na viabilização de recursos e ajuda humanitária para Brasiléia. “Essa homenagem representa a alegria e o reconhecimento do povo de Brasiléia, não medi esforços para atender a nossa querida prefeita Fernanda Hassem, estive aqui no período da alagação visitando as famílias atingidas, fiz contato com o ministro Valdez Góis e de pronto ele viabilizou recursos para ajuda humanitária a população”, disse a deputada.

O barqueiro, Adelcimar Jerônimo de Souza, conhecido como Caramujo foi homenageado pelo trabalho de transporte e resgate durante a alagação. “Estou muito feliz e grato por essa singela homenagem realizada pela nossa prefeita Fernanda Hassem, como barqueiro estou representando todos meus colegas que ajudaram no transporte da população durante a alagação, é bastante significativo”, agradeceu.

A prefeita Fernanda Hassem também foi surpreendida com uma homenagem pela Equipe Municipal, por seu exemplo de liderança e superação. A Gestora também teve sua casa alagada.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp