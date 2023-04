Prefeita Fernanda Hassem reúne equipe da Secretaria de Obras, anuncia operação de limpeza e agradece aquisição de maquinários

Por: Secom

A Prefeita Fernanda Hassem acompanhada do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, esteve reunida com a equipe de servidores da secretaria de obras, no finalzinho desta terça-feira, 18.

A prefeita esteve com o Secretário de Obras, Francisco Lima e equipe, e na oportunidade agradeceu o empenho dos ” verdinhos” na realização da limpeza e cuidado com a cidade.

De acordo com a gestora, o município de Brasiléia será contemplado já nas primeiras horas desta quarta-feira, 19, com operação de limpeza na avenida Manoel Marinho Monte e diversas ruas de Brasiléia.

Ainda nesta terça-feira, o município recebeu mais dois maquinários, um investimento, na ordem de mais de um milhão de reais, onde foram compradas duas retroescavadeiras, frutos de Emendas do Senador da República, Sérgio Petecão e do Ex- deputado Federal, Jesus Sérgio.

Na oportunidade, a Prefeita agradeceu aos parlamentares pela parceria e pelo investimento para beneficiar Brasiléia. ” Aproveito a oportunidade para agradecer ao senador Sérgio Petecão e ao Ex-deputado Federal Jesus Sérgio pela destinação de Emendas através das quais foi possível adquirirmos duas novas retroescavadeiras para o município. Amanhã iniciaremos operação de limpeza e reestruturação e as ações serão divididas em duas etapas, onde a primeira irá contemplar áreas atingidas pela alagação e depois todas as áreas da cidade. As ruas contempladas vão receber pavimentação asfáltica, operação tapa-buracos e limpeza. Teremos a equipe trabalhando na limpeza da Avenida Manoel Marinho Monte, atendendo pedido dos comerciantes, onde será realizada limpeza geral, com raspagem e baldeação da Avenida”, informou a prefeita Fernanda Hassem.

Na sequência, as Ruas 12 de outubro, Bariri, Ferreira Silva, El Dourado, Marcos Galvão e Aberto Castro, também serão contempladas, de acordo com o cronograma elaborado pela secretaria municipal de obras.

