Prefeito Jerry Correia faz avaliação positiva do 17º Festival de Praia de Assis Brasil

Por wesley cardoso

Com cerca de 4 mil participantes, o prefeito de Assis Brasil na Tríplice Fronteira, Brasil, Bolívia e Peru, fez uma avaliação positiva do evento realizado neste último fim de semana.

O evento voltou a ser realizado após uma interrupção de três anos, por conta das medidas sanitárias impostas pelas autoridades em razão da pandemia de Covid-19. Para o prefeito, Jerry Correia, a retomada foi um sucesso.

“Estamos contentes com a realização de mais um festival de praia na nossa gestão, pois superou as expectativas de público, o que aquece a economia não só do município de Assis Brasil mais da tríplice fronteira, gerando emprego e renda, o que é o mais importante. Agradecemos a parceria do Governo do Acre, que sempre vem nos ajudando, e do Sebrae, na realização do nosso evento”, disse o gestor.

Foram quase dois meses de preparação que envolveu várias equipes para a realização do 17º festival de praia de Assis Brasil, que iniciou neste sábado 22, com término no domingo dia 23, o evento contou com a parceria do Governo do Acre e SEBRAE.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp