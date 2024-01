Prefeito Sérgio Lopes assina ordem de serviço para a construção da primeira ponte de concreto de Epitaciolândia

O prefeito Sérgio Lopes na companhia do Senador da República Marcio Bittar, assinou na tarde deste sábado, 27, a ordem de serviços para execução da obra de construção de uma ponte em concreto armada sobre o Igarapé Encrenca na estada da Fontinele de Castro. A obra será construída com recursos através de emenda parlamentar.

A ponte é uma obra importante, pois irá atender centenas de famílias que moram na zona rural e nos Bairros José Hassem e Fontinele de Castro, além disso, é o principal acesso a maior Escola de Ensino Médio do Município Belo Porvir.

Marcaram presença no ato o Prefeito Sérgio Lopes, Senador Marcio Bittar, Secretaria de Obras Yamar Pinheiro, Vereadores Marco Ribeiro, José Antônio (Nego) Francisco das Chagas (Pantico) demais secretários, assessores, servidores públicos e sociedade civil.

O que disseram:

Os vereadores Marco Ribeiro, e vereador Nego enfatizaram a importância desta obra para toda a comunidade.

A secretária de Obras Yamar Pinheiro ressaltou que essa ponte representa o desenvolvimento para todos os moradores de Epitaciolândia.

Para o Senador Marcio Bittar, participar de um ato como esse é motivo de orgulho, pois mostra que seu trabalho está tendo bons resultados.

“Eu fico muito feliz em participar de um lançamento de uma obra frutos de emenda da minha parte, isso demonstra que nosso trabalho está dando bons resultados, confio na capacidade do prefeito Sérgio Lopes e sei que será uma obra de grande importância para toda a população epitaciolandense, estamos sempre à disposição para trazer mais recursos para que Epitaciolândia cresça e se desenvolva. ” Destacou o Senador da República.

O prefeito Sérgio Lopes agradeceu a todos pela presença e principalmente ao Senador da República que tem destinado várias emendas para obras importantes como essa ponte.

“Para nós é motivo de muita alegria estar junto com o Senador Marcio Bittar dando a ordem de serviço para construção dessa obra tão importante, um sonho sonhado por todos que utilizam esse local para acessar o Bairro José Hassem, a escola Belo Povir e centenas de famílias que moram na estrada Fontinele de Castro, é uma obra que vai durar por gerações, e, em nome da população o nosso muito obrigado pelo carinho com Epitaciolândia. ” Finalizou o prefeito.

Após a assinatura da ordem de serviços o prefeito convidou o agente de polícia civil Ari Osvaldo Mendes para anunciar como sugestão que a ponte levará o nome de seu pai, uma homenagem ao sindicalista, militante político ex-vereador por Brasiléia e ex-vice-prefeito de Epitaciolândia Luiz Mendes da Silva.

Luiz Mendes morava na estrada Fontinele de Castro e sempre lutou para que essa ponte fosse construída, e hoje, se torna realidade.

A Obra está orçada em R$ 1.404.008,07 com recursos do Ministério da Defesa Programa Calha Norte (Governo Federal) será executada pela Empresa Brasil Novo com um prazo de 120 dias.

