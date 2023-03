Prefeitura de Brasiléia recebe doações arrecadadas pelo Ministério Público

Na tarde de quarta-feira, 29, o Ministério Público do Acre, entregou para a Prefeitura de Brasiléia, donativos arrecadados em prol das famílias atingidas pela cheia do Rio Acre.

As doações foram entregues na sede do Ministério Público, pela Promotora de Justiça, Pauliane Mezabarba, para a prefeita Fernanda Hassem e o secretário de Assistência Social, Djailson Américo. “Estamos recebendo a prefeita Fernanda Hassem, as pessoas demonstraram solidariedade pelas pessoas que estão passando por essa situação. E o Ministério Público é muito grato à todas as pessoas que doaram”,falou a Promotora Pauliane.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu a parceria do Ministério Público, que tem ajudado Brasiléia desde os primeiros dias de alagação.”Eu quero agradecer de todo o coração ao Ministério Público, promotores Pauliane e Juliendro Martins, uma entidade que está conosco desde o início, não tem medido esforços e todas as mulheres e homens que doaram”, agradeceu.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp