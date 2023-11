Prefeitura de Brasiléia realiza o acender de luzes de Natal

Na noite de sexta-feira 24, a praça Hugo Poli foi palco de um momento encantador, quando a Prefeita Fernanda Hassem e o Vice- Prefeito Carlos Armando oficialmente acenderam as luzes natalinas na cidade.

Também estiveram presentes, Suly Guimarães, Gestora de Organismos de Política para as Mulheres em Brasiléia (OPM), vereadores Elenilson Cruz e Lessandro Jorge, secretários, equipe municipal e a comunidade, que compareceu para prestigiar a programação.

A cerimônia foi marcada por apresentações culturais, o animado forró dos idosos, exposição de artesanato, praça de alimentação e brinquedos infláveis para as crianças, proporcionando entretenimento para todas as idades.

A iluminação natalina abrange a praça Hugo Poli, prédios públicos, praças, ruas e avenidas centrais, com uma decoração especial dedicada às festividades natalinas.

A prefeita Fernanda Hassem expressou a alegria de proporcionar uma cidade iluminada neste período natalino.

“Hoje é um dia de alegria, é o acender das luzes natalinas aqui no município. Estamos aqui na Praça Hugo Poli com os comerciantes empreendendo na feira natalina, com os nossos idosos que vieram participar. A prefeitura preparou com muito carinho vários pontos da cidade”, destacou a prefeita Fernanda Hassem.

