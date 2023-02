Prefeitura de Brasiléia realiza Operação Inverno com serviços paliativos e emergenciais

SECOM – Verônica Rodrigues

A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realiza mais uma fase da Operação Inverno, com serviços paliativos e emergenciais em pontos críticos, tanto na cidade como na zona rural.

A ação tem como objetivo garantir melhor condições de trafegabilidade aos moradores nesse período de inverno rigoroso.

A operação iniciou no último sábado, dia 10, no ramal do quilômetro 13 e vai seguir o cronograma elaborado pela equipe da secretaria de Obras.

A Prefeita Fernanda Hassem, falou a respeito da ação e destaca a parceria com o governo do estado por meio do DERACRE. “Estivemos em Rio Branco e firmamos uma parceria com o DERACRE para trabalharmos juntos em prol da população. A prefeitura tem conhecimento dos trechos que precisam de melhorias. Na cidade, identificamos mais de 8 pontos que precisam de serviços emergenciais e na zona rural a nossa equipe está fazendo paliativos dos pontos críticos nos ramais, pontes e bueiros”, disse a Prefeita.

Em parceria com o DNIT, as avenidas Manoel Marinho Monte e Rui Lino irão receber os trabalhos emergenciais de tapa buracos.

A equipe municipal também estará trabalhando na Gení Assis e, posteriomente, nas ruas Manoel Ribeiro, Domingos Lopes, Olegário França, bairro Alberto Castro, entre outros.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp