Prefeitura de Epitaciolândia faz doação da área da antiga secretaria de educação para a câmara municipal

O presidente interino da Câmara municipal de Epitaciolândia Messias Lopes (PT), esteve na manhã desta terça-feira 19, no gabinete do prefeito Sérgio Lopes (PL), para receber a doação do imóvel da antiga secretaria de educação municipal, incorporando ao imóvel do poder legislativo mirim no município.

Desde que assumiu a presidência da casa do povo, mesmo de forma interina, o vereador Messias Lopes tem batido em algumas portas buscando parcerias para a construção de um novo prédio para os vereadores, obedecendo os padrões das casas legislativas.

Em recente visita ao senador Sérgio Petecão, foi garantido pelo parlamentar federal que se a câmara agilizar documentação e projeto até o mês outubro, é possível alocar emenda para construção do novo prédio ainda esse ano de 2023.

A Câmara também já conseguiu através da Amac, a condução da parte técnica, com elaboração de projeto e outros detalhes.

A doação da área onde funcionava a secretaria de educação municipal, amplia significativamente o lote da câmara municipal e de quebra acaba com um espaço abandonado no centro da cidade que estava servindo de moradia de usuários de drogas.

