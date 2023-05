Taxista é preso pela PRF levando mais de 13kg de cocaína na BR 317

FONTE: oaltoacre.com

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde deste sábado (13), um homem de 22 anos de idade transportando drogas que estavam armazenadas dentro do tanque de combustível de um táxi. O flagrante ocorreu na BR-317, no Km 97, dentro do município Senador de Guiomard/AC.

Um taxista foi abordado durante fiscalização de rotina na rodovia federal, conduzindo duas passageiras no veículo, os viajantes vinham da fronteira para Rio Branco. Na abordagem, o motorista apresentou nervosismo em excesso e informou que cobrou um valor abaixo do costumeiro para fazer o trajeto até a capital, com apenas duas mulheres no automóvel.

Diante da suspeita, os PRFs realizaram uma fiscalização minuciosa e apreenderam 13 tabletes em compartimento oculto dentro do reservatório de combustível. Ao todo, foram apreendidos substâncias análoga à pasta base de cocaína (3,12kg), a cloridrato de cocaína (4,14Kg) e a skunk (6,32kg).

Após a localização da droga e consequente detenção em flagrante, o taxista afirmou que colocou a droga no veículo na cidade de Cobija, na Bolívia, e que a pegou com um boliviano.

Ele informou também que receberia uma certa quantia para levar o entorpecente até Rio Branco. Diante dos fatos, foi constatada, a princípio, a ocorrência do crime de tráfico de drogas. O preso foi conduzido, com o veículo e o ilícito, para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard/AC.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp