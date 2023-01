Dia de São Sebastião em Epitaciolândia terá desfile das Rainhas de Rodeio

Já está tudo pronto para a festa de Rodeio de São Sebastião Padroeiro da Cidade de Epitaciolândia, nos dias 19,20,21 e 22, de janeiro, considerada uma das mais tradicionais festividades do município, a Festa de rodeio de São Sebastião, reúne os amantes do mundo country e se tornou uma das melhores Festas do Peão da região, com uma grande estrutura, realizado pela CIA de Rodeio Raio de Lua, tem como organizador o empresário Naldo Maia.

O evento é particular e conta com uma boa programação que promete animar o feriado e final de semana da fronteira, abertura oficial do rodeio é nesta quinta-feira,19, que contará com show de banda local e primeira fase do rodeio, dando continuidade amanhã dia, 20 teremos o desfile das rainhas de rodeio do Alto Acre, com a participação especial da rainha expoacre.

A edição 2022 traz novidades. “Estaremos trabalhando com em um formato diferente, onde não teremos uma competição mais uma consagração da madrinha, princesa e rainhas de rodeio da festa de São Sebastião, teremos também a participação especial das nossas rainhas eleitas no rodeio de Brasiléia, contando ainda com a nossa rainha da Expoacre 2022.

Serão quatro noites de rodeio e muita festa peão a animação fica por conta de cantores locais Toinho Sacanagem, Artur dos Teclado e Luan Lima, o evento encerrara no dia 22 de janeiro no domingo com a grande final do rodeio que premiara o grande campeão da festa com 11 mil reais.

