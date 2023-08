Programa Opera Acre irá atender 77 pacientes de quatro cidades neste fim de semana

Por Agência Acre

O programa Opera Acre, uma iniciativa pioneira do governo do Estado, irá promover mais um mutirão de cirurgias no próximo fim de semana. A ação será realizada em Senador Guiomard, Plácido de Castro, Cruzeiro do Sul e Brasileia, quando 77 pacientes que aguardam na fila de espera por procedimentos cirúrgicos serão beneficiados. Os procedimentos abrangerão diversos procedimentos médicos, como hemorroidectomias, cirurgias-gerais e ginecológicas.

Com compromisso de oferecer atendimento médico de qualidade à população, o Opera Acre alcançou um marco histórico no primeiro semestre de 2023. A realização de mais de seis mil cirurgias eletivas nesse período reflete um crescimento de mais de 45% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os números não passaram despercebidos pelas autoridades de saúde e, de acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), o Acre se destaca por possuir a maior taxa de expansão de cirurgias eletivas entre todas as unidades da federação. Esse reconhecimento não apenas atesta o sucesso do programa, mas também ressalta o empenho do governo em melhorar o acesso a procedimentos cirúrgicos essenciais.

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, expressou sua satisfação com os resultados obtidos. “O programa Opera Acre tem sido uma ferramenta fundamental para reduzir as filas de espera por cirurgias eletivas, proporcionando alívio e tratamento aos pacientes que tanto necessitam. O mutirão de cirurgias que acontecerá no próximo fim de semana nada mais é do que o exemplo concreto do comprometimento contínuo do governo em oferecer cuidados médicos, garantindo que a saúde e o bem-estar dos cidadãos sejam prioridades absolutas”, afirmou.

