Rio Acre acima de Assis Brasil registra vazante

Alexandre Lima

A boa notícia que muitos queriam saber, está sendo repassada por populares que moram na região acima do município de Assis Brasil, alguns quilômetros acima, que a vazante já está acontecendo no Rio Acre.

Imagens e áudios foram disponibilizados pela internet, mostrando que o nível do rio está baixando. Mas, ainda tem muita água que está descendo e passará pelas cidades de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia.

Funcionários da Estação Ecológica do ICMBio Rio Acre, registrando 10,20mt, confirmaram para Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre. Os mesmos já estariam na casa realizando limpeza após ser alcançada pelo rio Acre.

A estimativa seria que, a vazante chegará na cidade de Assis Brasil nas primeiras horas da madrugada deste domingo, dia 26, e que tem uma estimativa de ao menos 72 horas para chegar nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.

Importante destacar que Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia, já estão com suas cotas de alagamento alcançadas, onde desalojou algumas famílias que moram nas margens do Rio Acre.

