Saneacre oferece atendimento na nova OCA de Brasileia

Por Agência Acre

O governador Gladson Cameli inaugurou nesta última quinta-feira, 22, a nova unidade da Organização em Centros de Atendimento (OCA) em Brasileia, ofertando o acesso a mais de 200 serviços de diversos órgãos aos moradores da cidade e também de Epitaciolândia.

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, e já conta também com um escritório de atendimento do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), disponibilizando serviços aos consumidores de água tratada.

“Sem dúvida, o governador está determinado a ampliar o acesso aos serviços de água tratada e ao esgotamento sanitário de forma universal, alcançando todas as camadas da população”, explicou o presidente do Saneacre, José Bestene.

O gestor reforça que mais um ponto de atendimento da autarquia em Brasileia é muito importante e garantirá que milhares de famílias resolvam suas pendências ou solicitem serviços junto ao órgão.

Além das unidades administrativas da autarquia, usuários podem se dirigir até a OCA para regularizar contas ou solicitar serviços. Foto: Aleksandro Soares/Saneacre

O Saneacre é a autarquia responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto nos 21 municípios do interior do estado. O usuário que eventualmente não tenha recebido a conta de água ou perdeu a fatura pode ir ao balcão da unidade na OCA de Brasileia. Os moradores que desejam regularizar contas de água, emitir 2° via de fatura ou efetuar troca de titularidade terão mais um ponto de referência”, concluiu Bestene.

O Saneacre possui filiais em todos os municípios. Os usuários podem se deslocar até a unidade mais próxima. Para mais informações ou solicitações de serviços, a autarquia de saneamento também dispõe de atendimento por meio do número: 0800 254 3003.

