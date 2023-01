Segurança do Acre trata de envio de tropas para Brasília e reforço em ações de combate ao crime

Confirmar o apoio do governo do Acre ao governo federal relativo ao envio de efetivo policial para reforço à segurança no Distrito Federal e o fortalecimento de ações em áreas como o combate aos crimes transfronteiriços e ambientais. Estes foram alguns dos assuntos tratados pelo secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel José Américo Gaia, com o novo secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Tadeu Barbosa de Alencar, em reunião realizada nesta terça-feira, 10, em Brasília.

Da esquerda para a direita, secretário nacional de segurança pública, Francisco Tadeu Barbosa, e secretário de segurança pública do Acre, coronel José Américo Gaia. Foto: cedida

“O governador Gladson Cameli fez tratativa de empenhar reforço de efetivo policial para o Ministério da Justiça, para contribuir nesse momento de intervenção federal na área de segurança do Distrito Federal. Tratei com o secretário Alencar as medidas necessárias e ele ficou de incluir o Estado em portaria com este objetivo”, explicou o Coronel Gaia. A previsão dele é que a portaria seja publicada em breve.

Efetivo extra

Conforme o secretário de segurança do Acre, deverá ser enviado ao DF um efetivo extra, além daquele que o Estado já disponibiliza para o Ministério da Justiça e que inclui integrantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil e profissionais de perícia.

“O Acre sempre apoiou o governo federal e, agora, está disponibilizando um efetivo extra, de forma sazonal até o final da intervenção”, disse o secretário, explicando que números e detalhes da operação ainda estão sendo definidos. Ao mesmo tempo, lembrou ele, o Acre também já vem recebendo amplo apoio do governo federal com efetivos da Força Nacional operando no Estado.

O Coronel Américo Gaia veio para Brasília acompanhando a vice-governadora Mailza, que participou, na segunda-feira, 9, de reunião de governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em ato em favor da democracia. Os governantes estaduais foram convidados por Lula após as invasões ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal, no domingo, 8.

Combate aos crimes

“Viemos tratar dessa pauta nacional e solicitei agenda com o secretário Nacional de Segurança Pública para tratar do assunto, além de outras ações na área de segurança de interesse do Acre, como reforço nas ações de combate aos crimes transfronteiriços e ambientais”, explicou Gaia.

Conforme o secretário, outros assuntos tratados com o titular da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é ligada ao Ministério da Justiça, foi a manutenção e ampliação do aporte de recursos para programas e projetos na área de segurança pública do Acre.

Força Nacional

Ainda nesta terça-feira, o secretário também se reuniu com o novo diretor da Força Nacional, coronel da Polícia Militar de São Paulo, Fernando Alencar Medeiros. “Com ele, tratei sobre temas como a manutenção dos apoios já firmados na área de treinamento e capacitação e operações”, adiantou Américo Gaia, que é um dos primeiros secretários de segurança estaduais a se reunir com esses dois novos gestores da área do governo federal.

