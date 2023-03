Jarude é impedido de falar na sessão desta terça-feira: “Votaram pelo meu silêncio, mas a nossa luta ainda tem muito barulho para fazer”

O deputado estadual Emerson Jarude (MDB) teve seu pedido para usar a tribuna da Assembleia Legislativa negado nesta terça-feira (15). Jarude não pode discursar no pequeno expediente por falta de tempo, já que o horário regimental acabou antes do emedebista conseguir usar a tribuna. Como o grande expediente é de uso dos líderes do partido, o deputado pretendia utilizar o tempo das explicações pessoais para se manifestar, mas mais uma vez, o tempo regimental acabou antes de Emerson ter oportunidade de falar.

O deputado pediu à presidência da Casa para estender a sessão por alguns minutos para que tivesse a oportunidade de falar, o pedido foi levado à votação e a maioria dos parlamentares que ainda estavam no plenário rejeitou a proposta.

“Hoje eles votaram pelo meu silêncio, mas nós sabemos que a nossa luta ainda tem muito barulho para fazer. Eles acham que basta nos tirar todo o espaço e tempo possível. O que eles não sabem é que o que nos trouxe até aqui foi uma simples gota de esperança”, disse Jarude.

Edvaldo Magalhães (PCdoB) destacou que a situação nunca ocorreu antes. “Quero que fique registrado nos anais que é a primeira vez que eu vejo voto contra prorrogação de sessão na história da Assembleia”.

