Tadeu Hassem se pronuncia sobre Operação Ptolomeu e demonstra preocupação com obras paralisadas

Como deputado, Tadeu deixa claro que é totalmente favorável à operação

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos-AC) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (14) para falar sobre a Operação Ptolomeu III, declarada na última semana.

Durante fala, Tadeu deixou evidente sua preocupação com o fechamento de 15 empresas — e o desaparecimento de mais de 10 mil empregos. “Falo sobre isso com muita responsabilidade, porque apoio e respeito as investigações”.

O deputado completa: “Mas isso me preocupa muito. Porque no final das contas, é o menor, é o pequeno, que vai pagar essa conta no final do mês. Nós não podemos deixar isso acontecer”.

A fala repercutiu no parlamento. “O deputado Tadeu fez uma fala muito coerente e profissional”, comentou o deputado Arlenilson Cunha (PL-AC).

Outros assuntos

Durante o expediente maior, além do assunto levantado pelo parlamentar, o plenário foi casa de discussão de assuntos da área da saúde, onde representantes sindicais usaram a tribuna para levar seus desafios, como parte de um ato mais amplo — com programação em todo o país. Tadeu prestou solidariedade aos profissionais.

No mesmo discurso, Tadeu comemorou os avanços do Governo do Estado na área de Educação e falou sobre os cadastros de reserva de diversas instituições, prestando solidariedade e colocando o mandato à disposição.

