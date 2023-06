Grupo de torcedores do Atlético Mineiro viajam do Acre a Lima para duelo da Libertadores

FONTE: Notícias acreana

Ver o Atlético de perto, mesmo morando longe de Belo Horizonte, foi a missão de quatro amigos nesta semana. Radicados em Rio Branco, capital do Acre, eles viajaram mais de 12 horas para chegar a Lima, no Peru, onde o Galo enfrenta o Alianza pelo Grupo G da Copa Libertadores, nesta terça-feira (6).

Percorrendo 580 quilômetros de carro até a cidade de Puerto Maldonado, Eduardo, Pablo, Pedro e Felipe completaram o percurso de avião, até chegarem ao local da partida contra o clube peruano.

Na véspera do duelo da quinta rodada do grupo G da Libertadores, a turma soltou o grito de Galo pelas ruas de Lima e aqueceu o clima da cidade. Os termômetros registram 20 graus e o clima é bastante agradável.

Galo precisa da vitória no Peru

Segundo colocado do Grupo G, com seis pontos, o Galo terá pela frente o lanterna. Com quatro, o Alianza precisa vencer para seguir sonhando com vaga nas oitavas de final da Libertadores.

A bola rola a partir das 21h (de Brasília), 19h (local), no estádio Alejandro Villanueva.

Henrique André

