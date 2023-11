Vereador Messias Lopes articula encontro com presidentes de Câmaras e demais vereadores para debater gargalos das casas legislativas do Alto Acre

O vereador Messias Lopes (PT), presidente interino da Câmara de Epitaciolândia, conseguiu um feito histórico em mobilizar os representantes de Câmaras do Alto Acre, e vários outros vereadores dessa regional, para tratar sobre os gargalos das casas legislativas mirins e traçarem metas coletivas para o avanço das mesmas.

Na manhã deste 1° de Novembro, os quatro presidentes de Câmaras dessa regional, se reuniram em Assis Brasil com outros colegas de bancada, e após rodada de debates, foi socializado que os maiores entraves para suprir as demandas internas e externas dos vereadores tem sido a falta suporte como mobilidade dos parlamentares, problemas com informatização, assessoria técnica e jurídica, carência de parcerias para o desenvolvimento e reforma ou construção da própria estrutura física do ambiente de trabalho.

Em Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, as casas legislativas não dispõem de transportes suficiente para que os parlamentares mirins realizem os trabalhos constitucionais de visitas e fiscalização nas localidades rurais ou até mesmo em bairros mais distantes.

Messias Lopes disse que essa é a primeira de outras reuniões com os porta-vozes do povo, no Alto Acre, no intuito de garantir as conquistas que facilitarão as ações de vereadores em futuras legislaturas.

Para Messias, os problemas evidenciados, são comuns nas quatro Câmaras e o encaminhamento seguinte é realizar audiência pública, que já conta com a adesão do Deputado Federal Eduardo Velloso (UB), sensível às demandas nos legislativos mirins.

Em contato com a assessoria do Deputado Eduardo Veloso, foi acertado que as audiências públicas já podem acontecer em meados de novembro conforma datas abaixo:

Dia 13 de novembro

Epitaciolândia às 09 horas e em Assis Brasil às 14 horas

Dia 14 novembro

Brasileia Às 08 horas e Xapuri às 14 horas

O Vereador Wendel Martins (Thero), presidente da Câmara de Assis Brasil, comentou que é importante a unificação das forças dos vereadores para que o trabalho seja valorizado ainda mais. “…Parabenizar a atitude do nosso amigo Messias em tentar unificar as Câmaras para se ter um ganho maior e para a gente ter um trabalho mais digno e com amparo..”, disse ele.

Eriberto Mota, presidente da Câmara de Xapuri destacou que é de suma importância o encontro dos vereadores e presidentes para que se possa conseguir algo, que não é para os vereadores, e sim para o povo. A Câmara de Xapuri está em fase de reforma e em breve será reinaugurada, segundo Mota.

Em sua fala o presidente Marquinhos Tibúrcio, da Câmara de Brasiléia enfatizou que é momento de alegria debater ações darão maior suporte aos trabalhos cotidianos dos vereadores, desde a aquisição de transportes até as melhorias no próprio setor de trabalho dos vereadores.

