MPAC dialoga sobre implementação de Centro Especializado em Reabilitação no Alto Acre

Por Agência de Notícias do MPAC

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Brasileia, promoveu, na terça-feira, 31, uma reunião para discutir a proposta de implantação de um Centro Especializado em Reabilitação na região do Alto Acre, o CER II. O objetivo foi dialogar junto aos representantes do Estado e dos municípios que compõem a regional os avanços na cooperação para a concretização do projeto.

Pelo MPAC, estiveram presentes a coordenadora do Centro de Apoio Operacional (Caop) de Defesa da Saúde, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, procuradora de Justiça Gilcely Evangelista, e o promotor de Justiça Juleandro Martins. O encontro também contou com a participação dos prefeitos Francisco Ubiracy, de Xapuri, Jerry Correia, de Assis Brasil, e Fernanda Hassem, de Brasileia, além de representantes da Secretaria de Estadual e Municipais de Saúde.

Durante o encontro, a Sesacre informou que o projeto de criação do Centro Especializado em Reabilitação foi submetido e está sob análise do Ministério da Saúde, que solicitou informações sobre o local onde o Centro será construído.

Como encaminhamento da reunião, destaca-se a apresentação de uma proposta de área de terra em Brasileia que poderia ser utilizada na construção do Centro. A planta da área será encaminhada à equipe técnica da Sesacre, que a avaliará se o terreno atende aos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Além disso, os prefeitos presentes se comprometeram a buscar apoio financeiro dos parlamentares federais para adquirir os equipamentos e recursos humanos necessários para o funcionamento do Centro.

Texto: Hudson Castelo

Fotos: Clóvis Oliveira

