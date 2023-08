Crise aérea: Senador Alan Rick e bancada do Acre terão reunião com ministro e ANAC na quinta-feira

Está marcada para quinta-feira, 17, às 11h, reunião solicitada pelo senador Alan Rick (União Brasil-AC), como coordenador da Bancada Federal, com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para tratar sobre a escassez de voos e os altos preços das passagens aéreas no Acre. O encontro ocorrerá no Ministério dos Portos e Aeroportos (MPOR), localizado no Bloco R da Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

“Não dá pra continuar assim. Só dois voos por dia, cada um de uma companhia e os preços altíssimos. Quem precisa de passagem pra uma emergência de saúde, por exemplo, não consegue. As empresas não dão conta da demanda e os clientes ficam sem alternativa. Juntos, vamos cobrar uma solução.” – disse o senador Alan Rick.

Mari Pimentel é representante de uma agência de viagens acreana e explica: “Hoje, se você tiver que sair de Rio Branco o mais rápido possível, só tem vaga para o dia 22 e a passagem Rio Branco/Brasília não sai por menos de R$ 3.200,00, o trecho”.

Na semana passada, Alan Rick se reunião com representantes da Azul Linhas Aéreas para articular o retorno dos voos da companhia no Estado. “A Azul está sensível a situação do Acre e as negociações estão avançadas para o retorno de suas operações no estado”, afirmou o senador.

Representantes de agências de viagens que operam no estado foram convidados para a reunião no Ministério. Também deverão participar, os demais membros da Bancada Federal – deputados e senadores -, o governador Gladson Cameli, deputados estaduais e representantes das empresas de turismo da região.

Serviço:

Pauta: Reunião no MPOR para buscar solução para a escassez de voos e altos preços de passagens aéreas

Data: Quinta-feira, 17 de agosto de 2023

Horário: 11h

Local: Ministério dos Portos e Aeroportos, Bloco R, Esplanada dos Ministérios, Brasília

