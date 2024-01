Jovem de 16 anos é morto e colega fica ‘bala’ alojada na testa em Assis Brasil

Por Alexandre Lima

As autoridades policiais da cidade de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira do Acre, distante cerca de 330km da capital – Rio Branco, estão trabalhando para identificar os suspeitos de terem atirado contra dois jovens no início da tarde deste domingo, dia 7.

As primeiras informações colhidas, dão conta que o jovem Edson da Silva, de apenas 16 anos, trafegava por uma rua do Bairro Cascata, na companhia do colega Luan Araújo, de 23 anos, quando foram surpreendidos por indivíduos armados.

Edson foi. a vítima fatal…

Foi quando um desses teria sacado de uma arma e efetuou vários disparos contra os dois. Edson teria sido baleado no peito e caiu. Seu colega Luan foi atingido na testa, ficando o projétil alojado e ambos caíram feridos na rua. Após os disparos, os suspeitos empreenderam fuga.

Lauan teria ficado com um projétil na testa e poderá ser transferido para a Capital a qualquer momento.

Populares acionaram equipes do SAMU para socorrer os jovens, sendo constatado a morte de Edson no local e Luan foi levado para o hospital local, onde recebeu os primeiros socorros e possivelmente seria preparado para ser transferido para a capital, onde passará por cirurgia. O seu estado de saúde foi considerado delicado.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais e estão tentando localizar os envolvidos nesse homicídio, tentativa, além de pessoas ligadas a grupos de facção criminosas que vem disputando espaço na cidade.

