Vereador Messias Lopes entra para a história sendo o 1º presidente da Câmara a fazer várias conquistas e comprar um veículo em 5 meses

Por Alemão Monteiro

A última grande conquista da atual presidência, foi a aquisição no inicio de dezembro, de veículo Hyundai CRETA 2023 /2024, com recursos da Câmara de Epitaciolândia

O vereador Messias Lopes (PT), presidente interino da Câmara de Epitaciolândia, fechou o segundo semestre de 2023 comemorando avanços à frente da Casa Legislativa mirim, adquirindo inclusive um novo veículo para os trabalhos parlamentares, com recursos próprios da Câmara municipal, e outros benefícios significativos para a casa do povo.

Dentre os vários feitos por Messias Lopes, destacam a recente Audiência Pública em parceria com o gabinete do deputado federal Eduardo Velloso (UB), que tratou sobre os problemas comuns entre as câmara de vereadores do Alto Acre (Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasiléia e Xapuri), recebendo a garantia do parlamentar federal de que destinaria emendas pix de 20 mil para cada vereador usar dentro da legalidade para as áreas que acharem emergenciais.

Messias também conseguiu estreitar o diálogo com o executivo municipal ao ponto de conseguir adquirir oficialmente das mãos do prefeito Sérgio Lopes, e o título definitivo do local via Iteracre, de uma área ao lado da Câmara de vereadores que possibilitará ampliar as estruturas físicas da casa do povo a partir de 2024.

Contando com apoio de maioria dos vereadores, Messias Lopes recebeu aceno positivo do senador Alan Rick (UB), de emendas para aquisição de uma camionete que servirá para atender as demandas dos vereadores nas áreas rurais do município, onde os veículos de pequeno porte não conseguem chegar.

Em seu terceiro mandato de vereador, Messias sempre sonhou em poder contribuir para que ele e os colegas de bancada, e a população em geral pudessem usufruir de espaços mais amplos e aconchegantes na Câmara de vereadores, com cada parlamentar mirim tendo seu próprio gabinete, e o sonho ficou mais perto de se tornar realidade quando os nove parlamentares mirins de Epitaciolândia, foram recebidos pelo senador Petecão (PSD), e após apresentarem projeto arquitetônico de uma nova sede da Câmara, o senador 100% popular garantiu que vai destinar emenda para a construção de uma nova Câmara.

A última grande conquista da atual presidência, foi a aquisição no inicio de dezembro, de veículo Hyundai CRETA 2023 /2024, com recursos da Câmara, que já está atendendo as demandas dos vereadores e dos trabalhos logísticos da Câmara, que dispõe atualmente de uma camionete antiga passando mais tempo nas oficinas do que servindo aos vereadores, e uma motocicleta também obsoleta.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp